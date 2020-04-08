Healthcare
April 8, 2020 / 6:03 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Recipharm's Board Of Directors Decides To Withdraw Dividend Proposal

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Recipharm AB (publ):

* RECIPHARM’S BOARD OF DIRECTORS DECIDES TO WITHDRAW DIVIDEND PROPOSAL

* RECIPHARM AB (PUBL) - DECIDED TO WITHDRAW PREVIOUSLY COMMUNICATED DIVIDEND PROPOSAL OF SEK 1.60 PER SHARE

* RECIPHARM - DECISION DOES NOT CONSTITUTE A CHANGE IN RECIPHARM’S LONG-TERM DIVIDEND POLICY OR FUTURE AMBITIONS FOR DIVIDEND

* RECIPHARM AB (PUBL) - DECISION DOES NOT CONSTITUTE A CHANGE IN RECIPHARM’S LONG-TERM DIVIDEND POLICY OR FUTURE AMBITIONS FOR DIVIDEND Source text for Eikon: Further company coverage:

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