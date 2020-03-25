Healthcare
March 25, 2020 / 2:34 PM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Reckitt Looks To Up Capacity Of Disinfectants, Sanitisers, Soaps In 2020

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Reckitt Benckiser Group PLC:

* RECKITT BENCKISER - ANNOUNCING LAUNCH OF THE RB FIGHT FOR ACCESS FUND TO IMPROVE ACCESS TO HEALTH, HYGIENE AND NUTRITION FOR ALL

* RECKITT - RB COMMITS TO RINGFENCE ANNUAL INVESTMENT OF 1% ADJUSTED OPERATING PROFIT TO ADDRESS IMPROVED ACCESS TO HEALTH, HYGIENE AND NUTRITION

* RECKITT - MOBILISED AN ADDITIONAL £32 MILLION AS PART OF RB FIGHT FOR ACCESS FUND TO ADDRESS FIGHT AGAINST SPREAD OF COVID-19

* RECKITT - IN 2020, EXAMINING FURTHER INVESTMENTS TO INCREASE CAPACITY OF CRITICAL PRODUCTS SUCH AS DISINFECTANTS, SANITISERS, SOAPS, SURFACE CLEANERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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