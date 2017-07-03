FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-Recordati acquisition of rights to Astrazeneca’s metoprolol based treatments in Europe completed
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Fed worried about weak inflation
Economy
Fed worried about weak inflation
Opioid overdoses leading to more ICU admissions, deaths
Health
Opioid overdoses leading to more ICU admissions, deaths
Petronas 2.0: 'Whether crude is at $80 or $40, every dollar counts'
Reuters Focus
Petronas 2.0: 'Whether crude is at $80 or $40, every dollar counts'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
July 3, 2017 / 6:15 AM / a month ago

BRIEF-Recordati acquisition of rights to Astrazeneca’s metoprolol based treatments in Europe completed

1 Min Read

July 3 (Reuters) - RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA:

* AGREEMENT WITH ASTRAZENECA FOR PURCHASE OF RIGHTS TO SELOKEN/SELOKEN ZOK AND ASSOCIATED LOGIMAX FIXED DOSE COMBINATION TREATMENTS IN EUROPE IS CONCLUDED

* CONSIDERATION FOR ACQUISITION OF THE ASSETS OF $ 290 MILLION (€ 258 MILLION) WAS PAID AT THE CLOSING

* THE AGREEMENT HAS BEEN COMPLETED WITH EXCEPTION OF ROMANIA, WHICH IS SUBJECT TO SEPARATE CLOSING Source text: tmsnrt.rs/2shDqpE Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.