April 8 (Reuters) - Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA:

* RECORDATI RARE DISEASES NOW HOLDS ISTURISA® EUROPEAN MA

* RECORDATI - RECORDATI RARE DISEASES EXPECTS COMMERCIALISATION TO INITIATE IN Q3 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)