Healthcare
March 27, 2020 / 5:01 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Recticel Withdraws FY 2020 Outlook In Response To Covid-19

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Recticel NV:

* WITHDRAWAL OF FULL-YEAR 2020 OUTLOOK PROVIDED ON 28 FEBRUARY 2020

* PRIORITY GIVEN TO ENSURING SAFE WORKING CONDITIONS AND PRESERVING GROUP LIQUIDITY

* WITHDRAWAL A FULL YEAR 2020 ADJUSTED EBITDA INCREASE

* IN RESPONSE TO THIS UNPRECEDENTED ENVIRONMENT, CAPITAL EXPENDITURE IS REDUCED TO THE MINIMUM, AND ALL NON-ESSENTIAL PROJECTS HAVE BEEN PUT ON HOLD

* TOP MANAGEMENT REMUNERATION IS TEMPORARILY REDUCED BY 30% AS A TOKEN OF SOLIDARITY

* GROUP LIQUIDITY ENSURED BY THE AVAILABLE CREDIT FACILITIES, WITH HEADROOM OF MORE THAN EUR 150 MILLION DRAWABLE AT SHORT NOTICE Source text: bit.ly/2vX0voE Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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