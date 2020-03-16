Healthcare
March 16, 2020 / 10:56 AM / a few seconds ago

BRIEF-Redan Expects Coronavirus Outbreak To Have Significant Impact On Its FY 2020 Results

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Redan SA:

* ON CORONAVIRUS: EXPECTS CORONAVIRUS OUTBREAK TO HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON GROUP’S FINANCIAL RESULTS

* ON CORONAVIRUS: MARKED DECREASE IN NUMBER OF CUSTOMERS AT TOP SECRET STORES HAS DIRECT IMPACT ON LOWER TURNOVER

* ON CORONAVIRUS: EXPECTS CORONAVIRUS OUTBREAK TO HAVE NEGATIVE IMPACT ON GROUP’S LIQUIDITY

* ON CORONAVIRUS: TAKES ACTIONS TO KEEP CO’S OPERATIONAL CONTINUITY, INTENSIFIES SALES IN ITS WEBSTORE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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