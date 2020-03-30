Healthcare
March 30, 2020 / 8:30 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Redflex Holdings Withdraws All Financial Guidance Relating To H2 2020

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Redflex Holdings Ltd:

* WITHDRAWING ALL FINANCIAL GUIDANCE RELATING TO H2 FY 2020

* ANTICIPATE REVENUES FROM VOLUME-BASED CONTRACTS WILL BE IMPACTED BROADLY IN LINE WITH REDUCTION IN TRAFFIC VOLUMES

* COVID-19 IS CAUSING REDUCTIONS OR DELAYS TO ROLLOUT OF NEW PROGRAMS IN NORTH AMERICA WHICH MAY ADVERSELY IMPACT CO’S REVENUE

* CONTINUES DESIGN WORK TO COMMENCE OPERATIONS FOR RAIL CROSSING AND DEDICATED BUS LANE ENFORCEMENT IN LOS ANGELES

* IMPLEMENTED COST SAVING INITIATIVES INCLUDING REDUCTION IN SALARIES, REDUCED HOURS FOR MOST STAFF Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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