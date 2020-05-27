Healthcare
May 27, 2020 / 11:25 AM / in 2 hours

BRIEF-Redhill Biopharma Says Cash Position Of $115.1 Mln At End Of Q1

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Redhill Biopharma Ltd:

* REDHILL BIOPHARMA LTD - CASH POSITION OF $115.1 MILLION AT END OF Q1

* REDHILL BIOPHARMA - TOOK IMMEDIATE ACTION TO MITIGATE POTENTIAL IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON BUSINESS

* REDHILL BIOPHARMA LTD - TO DATE, THERE HAVE BEEN NO SIGNIFICANT DISRUPTIONS TO COMPANY’S SUPPLY CHAIN

* REDHILL BIOPHARMA LTD - HAS SUFFICIENT SUPPLY ON HAND TO MEET U.S. COMMERCIAL DEMAND

* REDHILL BIOPHARMA LTD - A NUMBER OF CO’S COMMERCIAL ACTIVITIES HAVE BEEN IMPACTED BY COVID-19 PANDEMIC

* REDHILL BIOPHARMA - DEFERRED INITIATION OF PIVOTAL PHASE 3 STUDY WITH RHB-204 IN FIRST-LINE PULMONARY NTM INFECTIONS BY ONE QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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