Healthcare
April 13, 2020 / 11:18 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Redhill Reports Objective Improvement In 2 COVID-19 Patients Treated With Opaganib

1 Min Read

April 13 (Reuters) - RedHill Biopharma Ltd:

* REDHILL BIOPHARMA PROVIDES INITIAL UPDATE FROM ITS OPAGANIB COVID-19 COMPASSIONATE USE PROGRAM IN ISRAEL

* REDHILL BIOPHARMA - OBJECTIVE IMPROVEMENT IN FIRST 2 PATIENTS TREATED WITH OPAGANIB IN ISRAEL WHO HAVE DEMONSTRATED MEASURABLE CLINICAL IMPROVEMENT

* REDHILL BIOPHARMA LTD - COMPASSIONATE USE PROGRAM APPROVED IN ITALY WITH 160 PATIENTS PLANNED TO BE TREATED

* REDHILL BIOPHARMA LTD - COMPASSIONATE USE PROGRAM APPROVED IN ITALY WITH 160 PATIENTS PLANNED TO BE TREATED

* REDHILL BIOPHARMA LTD - DISCUSSIONS ONGOING IN U.S. AND OTHER COUNTRIES TO INCREASE ACCESSIBILITY OF OPAGANIB UNDER SIMILAR PROGRAMS Source text for Eikon: Further company coverage:

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