Healthcare
May 4, 2020 / 6:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Redsense Q1 Earnings Before Tax Swing To Profit SEK 241,000

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Redsense Medical AB (publ):

* INTERIM REPORT Q1 - JANUARY - MARCH, 2020 REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)

* Q1 NET SALES AMOUNTED TO KSEK 4,996 (1,964), A 154 PERCENT INCREASE COMPARED WITH CORRESPONDING PERIOD IN 2019

* Q1 EARNINGS BEFORE TAX AMOUNTED TO KSEK 241 (-706)

* OPERATIONS CONTINUED UNABATEDLY AND DIRECT IMPACT OF CORONAVIRUS OUTBREAK ON OUR BUSINESS HAS SO FAR BEEN LIMITED, AT LEAST IN US

* EXPECT TO CONTINUE TO SEE SALES NUMBERS THAT SURPASS PRECEDING YEAR’S Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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