BRIEF-Redwood Pharma: RP101 Demonstrates Efficacy And Safety In Phase II Study

March 12 (Reuters) - Redwood Pharma AB:
* RP101 DEMONSTRATES EFFICACY AND SAFETY IN PHASE II STUDY OF PATIENTS WITH MODERATE-TO-SEVERE DRY EYE DISEASE
* FAST ONSET: STATISTICALLY SIGNIFICANT EFFICACY AFTER JUST 14 DAYS
* SIGNIFICANT IMPROVEMENT OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE ENDPOINTS IN PHASE II STUDY IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH MODERATE-TO-SEVERE DRY EYE
* OBJECTIVE SCHIRMER TEST REACHED 9.6 MM COMPARED TO NOMINAL 10 MM GOAL FOR PRIMARY ENDPOINT
* PRIMARY ENDPOINT OF SCHIRMER TEST OF 10 MM WAS AN ASPIRATIONAL GOAL WHEN SETTING UP TRIAL WITH EXPECTATIONS OF DOUBLING TEAR PRODUCTION FROM BASELINE.
* MEDIAN BASELINES OF TREATMENT GROUPS WERE LOWER AND MORE CHALLENGING THAN EXPECTED, BEING AROUND 4 MM
* FACT THAT RP101 MANAGED TO MORE THAN DOUBLE PRODUCTION AND REACH 9.6 MM IS STATISTICALLY SIGNIFICANT.
* AFTER 3 MONTHS, ALL ACTIVE GROUPS SHOW IMPROVEMENT FOR ALL SYMPTOMS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)