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February 15, 2018 / 10:05 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Reg-Andeavor Logistics Sees Q4 Earnings Per Share $0.25

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Andeavor Logistics Lp:

* REG-ANDEAVOR LOGISTICS LP REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* SEES Q4 EARNINGS PER SHARE $0.25

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.25

* ‍2018 GUIDANCE OF INVESTING $400 TO $500 MILLION IN DROP DOWNS​

* ALSO PLANS TO INVEST THIS YEAR IN PERMIAN DROP DOWN​

* HAS BEEN AWARDED TWO NEW CRUDE OIL GATHERING PROJECTS IN DELAWARE BASIN

* ANDEAVOR LOGISTICS- EXPECTS CAPITAL INVESTMENT OF $25 MILLION TO $30 MILLION, WITH NEW DELAWARE BASIN PROJECT COMPLETIONS ANTICIPATED LATE 2018 AND EARLY 2019

* ANDEAVOR LOGISTICS - NEW DELAWARE BASIN PROJECTS ARE EXPECTED TO DELIVER ANNUAL NET EARNINGS OF $2 TO $3 MILLION AND $4 TO $5 MILLION OF EBITDA IN 2019

* ANDEAVOR LOGISTICS - PLANS TO BUILD AND OPERATE NORTH DAKOTA LOGISTICS HUB TO PROVIDE LOGISTICS SOLUTIONS FOR INCREASING BAKKEN NGL PRODUCTION

* ANDEAVOR LOGISTICS - CAPITAL INVESTMENT FOR NEW NGL LOGISTICS HUB TO BE $140 TO $150 MILLION, PARTIAL COMMERCIAL OPERATIONS ARE ESTIMATED TO BEGIN IN 2018

* NEW NGL LOGISTICS HUB IS EXPECTED TO DELIVER ANNUAL NET EARNINGS OF $15 TO $19 MILLION AND $22 TO $26 MILLION OF ANNUAL EBITDA

* ANDEAVOR LOGISTICS - AGREEMENT TO ACQUIRE WAMSUTTER PIPELINE SYSTEM FROM PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE FOR $180 MILLION

* EXPECTS WAMSUTTER PIPELINE SYSTEM TO PROVIDE ANNUAL NET EARNINGS OF $8 MILLION TO $12 MILLION AND EBITDA OF $20 MILLION TO $24 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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