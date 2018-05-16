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May 16, 2018 / 10:51 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Reg-Pentair Announces Redemption Of 2.900% Senior Notes Due 2018

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - Pentair PLC:

* REG-PENTAIR ANNOUNCES REDEMPTION OF 2.900% SENIOR NOTES DUE 2018

* PENTAIR PLC - AS OF MAY 16, 2018, THERE WAS $255.3 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING

* PENTAIR PLC - UNIT WILL REDEEM OUTSTANDING 2.900% SENIOR NOTES DUE 2018 ON JUNE 15, 2018

* PENTAIR PLC - UNIT TO FUND REDEMPTION WITH PROCEEDS RECEIVED FROM CASH TRANSFER BY UNIT OF NVENT ELECTRIC RELATED TO DISTRIBUTION OF NVENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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