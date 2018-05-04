BRIEF-Reg-Raisio PLC Raisio To Divest Its Cattle Feed Business To Lantmännen

Raisio Oyj:
* REG-RAISIO PLC: RAISIO TO DIVEST ITS CATTLE FEED BUSINESS TO LANTMÄNNEN
* ENTERPRISE VALUE IS EUR 34 MILLION AND ARRANGEMENT WILL BE CONDUCTED AS A SHARE TRANSACTION
* RAISIO’S CATTLE FEED BUSINESS IS EXPECTED TO TRANSFER TO NEW OWNER DURING SEPTEMBER 2018
* SIGNED AN AGREEMENT TO SELL ITS CATTLE FEED BUSINESS TO LANTMÄNNEN AGRO OY
* COMPLETION OF DEAL REQUIRES AN APPROVAL FROM FINNISH COMPETITION AUTHORITIES
* ENTERPRISE VALUE IS EUR 34 MILLION AND ARRANGEMENT WILL BE CONDUCTED AS A SHARE TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage: