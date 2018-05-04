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May 4, 2018 / 5:16 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Reg-Raisio PLC Raisio To Divest Its Cattle Feed Business To Lantmännen

Reuters Staff

1 Min Read

Raisio Oyj:

* REG-RAISIO PLC: RAISIO TO DIVEST ITS CATTLE FEED BUSINESS TO LANTMÄNNEN

* ENTERPRISE VALUE IS EUR 34 MILLION AND ARRANGEMENT WILL BE CONDUCTED AS A SHARE TRANSACTION

* RAISIO’S CATTLE FEED BUSINESS IS EXPECTED TO TRANSFER TO NEW OWNER DURING SEPTEMBER 2018

* SIGNED AN AGREEMENT TO SELL ITS CATTLE FEED BUSINESS TO LANTMÄNNEN AGRO OY

* COMPLETION OF DEAL REQUIRES AN APPROVAL FROM FINNISH COMPETITION AUTHORITIES

* ENTERPRISE VALUE IS EUR 34 MILLION AND ARRANGEMENT WILL BE CONDUCTED AS A SHARE TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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