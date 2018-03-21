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March 21, 2018 / 9:27 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Regeneron, Alnylam Pharmaceuticals Announce Collaboration To Discover New Treatments For Nonalcoholic Steatohepatitis

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Alnylam Pharmaceuticals Inc:

* REGENERON AND ALNYLAM PHARMACEUTICALS ANNOUNCE COLLABORATION TO DISCOVER NEW TREATMENTS FOR NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS (NASH)

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - REGENERON WILL CONTRIBUTE RESEARCH ON HEPATOCYTE-EXPRESSED, GENETICALLY-VALIDATED HSD17B13 TARGET

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - ALNYLAM WILL LEVERAGE ITS RNAI THERAPEUTICS PLATFORM TO IDENTIFY COMPOUNDS DIRECTED TO TARGET

* ALNYLAM - CO, REGENERON INTEND TO ENTER SEPARATE, 50-50 COLLABORATION TO FURTHER RESEARCH, CO-DEVELOP ANY THERAPEUTIC PRODUCT COMING FROM DISCOVERY Source text for Eikon: Further company coverage:

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