Healthcare
May 5, 2020 / 2:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Regeneron Exec Says It Is Possible COVID-19 Antibody Cocktail May Be Available By Fall - Conf Call

1 Min Read

May 5 (Reuters) - Regeneron Pharmaceuticals Inc:

* REGENERON CEO SAYS IN THE LAST 2 WEEKS OF MARCH AND EARLY APRIL, OVERALL EYLEA DEMAND AND NEW PATIENT STARTS WERE SOFTER DUE TO COVID-19 - CONF CALL

* REGENERON CEO SAYS ENCOURAGED BY REBOUND IN DEMAND FOR DRUGS IN RECENT WEEKS AMID COVID-19 OUTBREAK- CONF CALL

* REGENERON EXEC SAYS EYLEA SAW 15% LOWER DEMAND IN APRIL DUE TO COVID-19 OUTBREAK - CONF CALL

* REGENERON EXEC SAYS IMPACT OF COVID-19 OUTBREAK TO PEAK IN Q2 - CONF CALL

* REGENERON EXEC SAYS CURRENTLY SEES MINIMAL DISRUPTION TO SUPPLY CHAIN ACTIVITIES DUE TO COVID-19 - CONF CALL

* REGENERON EXEC SAYS IT IS POSSIBLE THAT ANTIBODY COCKTAIL THERAPY MAY BE AVAILABLE FOR USE BY END OF SUMMER OR FALL - CONF CALL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below