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January 8, 2018 / 12:13 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Regeneron Pharma Says Enter Letter Agreement Relating To Immuno-Oncology License,Collaboration Agreement With Sanofi

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Regeneron Pharmaceuticals Inc:

* REGENERON PHARMACEUTICALS-ON JAN 7,ENTERED LETTER AGREEMENT RELATING TO IMMUNO-ONCOLOGY LICENSE,COLLABORATION AGREEMENT WITH SANOFI BIOTECHNOLOGY SAS​

* REGENERON PHARMACEUTICALS-PURSUANT TO LETTER AGREEMENT, CO, SANOFI SAS, AGREED TO INCREASE REGN2810 BUDGET AMOUNT TO $1.640 BILLION

* REGENERON -ENTERED LETTER AGREEMENT ALSO RELATING TO AMONG OTHERS​, THE INVESTOR AGREEMENT DATED AS OF JAN 11, 2014, WITH SANOFI - SEC FILING

* REGENERON PHARMACEUTICALS INC - ‍ ALSO AGREED TO REVISE REGN2810 GLOBAL DEVELOPMENT PLAN AND REGN2810 GLOBAL DEVELOPMENT BUDGET Source text: [bit.ly/2qIaBGi] Further company coverage:

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