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June 11, 2018 / 8:24 PM / 2 days ago

BRIEF-Regenxbio Receives $100 Mln Accelerated License Payment

Reuters Staff

1 Min Read

June 11 (Reuters) - Regenxbio Inc:

* REGENXBIO RECEIVES $100 MILLION ACCELERATED LICENSE PAYMENT DUE TO ACQUISITION OF AVEXIS BY NOVARTIS

* REGENXBIO - ACCELERATED LICENSE PAYMENT CONSISTED OF $60 MILLION IN ANNUAL FEES AND A COMMERCIAL MILESTONE FEE OF $40 MILLION

* REGENXBIO INC - NOVARTIS NOW HOLDS EXCLUSIVE RIGHTS TO NAV TECHNOLOGY PLATFORM FOR DEVELOPMENT OF TREATMENTS FOR SMA

* REGENXBIO INC - REGENXBIO REMAINS ELIGIBLE TO RECEIVE A POTENTIAL COMMERCIAL MILESTONE FEE Source text for Eikon: Further company coverage:

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