Healthcare
February 28, 2020 / 1:44 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Regina Miracle International (Holdings) Updates On Business Operations In Relation To Outbreak Of Coronavirus

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Regina Miracle International (Holdings) Ltd:

* UPDATES ON BUSINESS OPERATIONS IN RELATION TO OUTBREAK OF NOVEL CORONAVIRUS

* GROUP’S FACTORY IN SHENZHEN HAS RESUMED OPERATION ON 10 FEB

* GROUP’S VIETNAM OPERATIONS RESUMED OPERATION FROM 31 JAN

* PART OF VIETNAM PRODUCTION CAPACITY AFFECTED BY TEMPORARY SHORTAGE OF RAW MATERIALS SUPPLY FROM PRC IN FIRST FEW WEEKS IN FEB

* WAS INEVITABLY AFFECTED BY OVERALL DELAY IN RESUMPTION OF OPERATIONS ACROSS PRC & GENERAL DISRUPTIONS TO SUPPLY CHAIN DURING FEB Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below