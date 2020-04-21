Healthcare
April 21, 2020 / 1:28 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Regional Express Announces Obtaining Of Commonwealth Funding For Regional Services

1 Min Read

April 21 (Reuters) - Regional Express Holdings Ltd:

* SIGNED COMMONWEALTH GRANT AGREEMENT UNDER COVID-19 REGIONAL AIRLINE NETWORK SUPPORT ANNOUNCED ON 28 MARCH

* UNDER PROGRAM, REGIONAL AIRLINE CARRIERS TO BE PROVIDED ASSISTANCE TO MAINTAIN MINIMAL WEEKLY SCHEDULE TO REGIONAL & REMOTE PORTS

* UNDER GRANT AGREEMENT, CO WILL RECEIVE FUNDING TO OPERATE 1-2 RETURN SERVICES WEEK TO MOST DESTINATIONS ON REX NETWORK

* RANS PROGRAM WILL PROVIDE FUNDING FOR UP TO SIX MONTHS WITH AN INITIAL APPROVAL FOR SIX WEEKS Source text reut.rs/3eCFq4a Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below