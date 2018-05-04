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May 4, 2018 / 8:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Regional Health Properties Says On April 24, Co Received Written Notices From 5 Of Facility Tenants

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Regional Health Properties Inc:

* REGIONAL HEALTH PROPERTIES SAYS ON APRIL 24, CO RECEIVED WRITTEN NOTICES FROM FIVE OF FACILITY TENANTS - SEC FILING

* REGIONAL HEALTH PROPERTIES INC - RECEIVED WRITTEN NOTICES STATING TENANTS CAN NO LONGER OPERATE FIVE REGIONAL FACILITIES LOCATED IN OHIO

* REGIONAL HEALTH PROPERTIES - SUBLEASE DEALS CONSTITUTE ABOUT 14% OF 2018 RENT PAYMENTS REGIONAL EXPECTED TO RECEIVE FROM LEASING & SUBLEASING BUSINESS Source text: (bit.ly/2wcrdsK) Further company coverage:

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