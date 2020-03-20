Healthcare
March 20, 2020 / 1:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Regions Bank Announces Special Financial Assistance Amid Coronavirus Concerns Regions Foundation Grants To Support Small-Business Assistance

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Regions Financial Corp:

* REGIONS BANK ANNOUNCES SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE AMID CORONAVIRUS CONCERNS; REGIONS FOUNDATION GRANTS TO SUPPORT SMALL-BUSINESS ASSISTANCE

* REGIONS FINANCIAL CORP - WAIVER OF STANDARD FEES FOR EXCESSIVE WITHDRAWALS FROM ALL SAVINGS AND MONEY MARKET ACCOUNTS

* REGIONS FINANCIAL CORP - SUSPENDING INITIATION OF NEW REPOSSESSIONS OF AUTOMOBILES AND OTHER VEHICLES FOR 30 DAYS

* REGIONS FINANCIAL CORP - SUSPENDING NEW RESIDENTIAL PROPERTY FORECLOSURES ON CONSUMER REAL ESTATE LOANS FOR 30 DAYS Source text for Eikon: Further company coverage:

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