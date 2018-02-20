BRIEF-Reliance Industries To Acquire Stake In Eros International

Feb 20 (Reuters) - Eros International Plc :
* RELIANCE INDUSTRIES LIMITED TO ACQUIRE STAKE IN EROS INTERNATIONAL PLC
* RELIANCE INDUSTRIES ANNOUNCES JOINT PARTNERSHIP WITH EROS INDIA TO SET-UP $150 MILLION FUND TO CO-PRODUCE, CONSOLIDATE CONTENT
* JYOTI DESHPANDE, GROUP CEO AND MD OF EROS WILL BE STEPPING DOWN FROM HER EXECUTIVE ROLE
* RELIANCE INDUSTRIES LIMITED, THROUGH UNIT, AGREED TO SUBSCRIBE TO A 5% EQUITY STAKE IN NYSE LISTED EROS
* KISHORE LULLA WILL RESUME HIS POSITION OF GROUP CHAIRMAN AND CEO OF EROS
* RIL, CO AGREED TO PARTNER IN INDIA TO JOINTLY PRODUCE AND CONSOLIDATE CONTENT FROM ACROSS INDIA
* JYOTI DESHPANDE TO HEAD RIL‘S MEDIA AND ENTERTAINMENT BUSINESS AS PRESIDENT OF CHAIRMAN‘S OFFICE
* DESHPANDE WILL CONTINUE TO REMAIN AS A NON-EXECUTIVE DIRECTOR ON BOARD OF EROS
* PARTIES TO EQUALLY INVEST UP TO ABOUT $150 MILLION TO PRODUCE AND ACQUIRE INDIAN FILMS AND DIGITAL ORIGINALS ACROSS ALL LANGUAGES Source text for Eikon: Further company coverage: