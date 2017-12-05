BRIEF-Reliance Power Gets Debt Financing Nod For Bangladesh Project

Dec 5 (Reuters) - Reliance Power Ltd:
* SAYS ASIAN DEVELOPMENT BANK APPROVED DEBT FINANCING AND PARTIAL RISK GUARANTEE OF $583 MILLION
* SAYS FINANCING TO DEVELOP CO‘S 750 MW LNG BASED COMBINED CYCLE POWER PLANT AND LNG TERMINAL PROJECT IN BANGLADESH
* SAYS CO PLANS TO RAISE POWER GENERATION CAPACITY TO AROUND 3000 MW IN BANGLADESH
* RELIANCE POWER - ENERGY FROM POWER PLANT WILL BE SOLD TO BANGLADESH'S ELECTRICITY GRID UNDER LONG-TERM PPA WITH BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD Source text: bit.ly/2BJx0V8 Further company coverage: