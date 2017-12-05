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BRIEF-Reliance Power Gets Debt Financing Nod For Bangladesh Project
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#Financials
December 5, 2017 / 3:54 AM / in 16 minutes

BRIEF-Reliance Power Gets Debt Financing Nod For Bangladesh Project

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Reliance Power Ltd:

* SAYS ASIAN DEVELOPMENT BANK APPROVED DEBT FINANCING AND PARTIAL RISK GUARANTEE OF $583 MILLION

* SAYS TOTAL PROJECT COST IS ABOUT $1 BILLION

* SAYS FINANCING TO DEVELOP CO‘S 750 MW LNG BASED COMBINED CYCLE POWER PLANT AND LNG TERMINAL PROJECT IN BANGLADESH

* SAYS CO PLANS TO RAISE POWER GENERATION CAPACITY TO AROUND 3000 MW IN BANGLADESH

* RELIANCE POWER - ENERGY FROM POWER PLANT WILL BE SOLD TO BANGLADESH'S ELECTRICITY GRID UNDER LONG-TERM PPA WITH BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD Source text: bit.ly/2BJx0V8 Further company coverage:

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