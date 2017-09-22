BRIEF-Remgro says ‍proposed disposal of 25.75% shareholding in Unilever SA

Sept 22 (Reuters) - REMGRO LTD:
* PROPOSED DISPOSAL OF 25.75% SHAREHOLDING IN UNILEVER SA AND ACQUISITION OF SOUTHERN AFRICA SPREADS PORTFOLIO
* DEAL‘S CONSIDERATION OF ZAR 11.9 BILLION
* ROBERTSONS HOLDINGS PROPRIETARY HAS ENTERED INTO AGREEMENT WITH UNILEVER PLC GROUP OF COMPANIES
* CASH PROCEEDS WILL BE USED BY REMGRO FOR INVESTMENT AND/OR CAPITAL MANAGEMENT PURPOSES
* REMGRO - PRIOR TO COMPLETION, CO WILL RECEIVE FINAL DIVIDEND FROM UNILEVER SA FY 2017 AND A PROPORTIONAL DIVIDEND IN RESPECT OF FY 2018
* REMGRO - AGREEMENT WHEREBY CO‘S HOLDING OF 25.75% IN UNILEVER SOUTH AFRICA WILL BE EXCHANGED FOR FULL OWNERSHIP OF UNILEVER SPREADS BUSINESS IN SOUTHERN AFRICA
* REMGRO NOMINATED DIRECTOR J J DU TOIT WILL RESIGN FROM UNILEVER SA BOARD WHEN TRANSACTION BECOMES EFFECTIVE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)