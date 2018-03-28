BRIEF-Renasant, Brand Group Announce Merger Agreement

March 28 (Reuters) - Renasant Corp:
* RENASANT CORPORATION AND BRAND GROUP HOLDINGS, INC. ANNOUNCE DEFINITIVE MERGER AGREEMENT
* SAYS TRANSACTION CURRENTLY VALUED AT APPROXIMATELY $452.9 MILLION
* SAYS PROPOSED MERGER HAS BEEN APPROVED UNANIMOUSLY BY EACH COMPANY’S BOARD
* SAYS BRAND SHAREHOLDERS WILL RECEIVE 32.87 SHARES OF RENASANT COMMON STOCK AND $77.50 IN CASH FOR EACH SHARE OF BRAND COMMON STOCK
* SAYS ADDITIONALLY, ALL BRAND OPTIONS WILL BE CASHED OUT AT $1,550 PER SHARE
* SAYS EXCLUDING ONE-TIME TRANSACTION COSTS, MERGER IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO RENASANT’S ESTIMATED EARNINGS
* SAYS TRANSACTION’S FINAL PRICING IS CONTINGENT (AND SUBJECT TO REDUCTION ONLY) UPON BRAND’S DIVESTITURE OF CERTAIN ASSETS
* SAYS MERGER EXPECTED TO HAVE A SUBSTANTIAL POSITIVE LONG-TERM IMPACT ON RENASANT
* SAYS BARTOW MORGAN JR, CEO OF BRANDBANK, WILL JOIN RENASANT BANK’S BOARD
* SAYS ONE INDEPENDENT BRAND DIRECTOR WILL BE APPOINTED TO BOTH RENASANT CORPORATION AND RENASANT BANK BOARDS Source text for Eikon: Further company coverage: