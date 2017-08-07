FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
5 days ago
BRIEF-Renault signs a new joint venture in Iran
#Trump
#China
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
As Trumpcare languishes, former opioid abusers cling to lifeline
Reuters Investigates
As Trumpcare languishes, former opioid abusers cling to lifeline
Dozens killed, more than 100 injured after Egypt train collision
Egypt
Dozens killed, more than 100 injured after Egypt train collision
Asylum seekers unfazed by delays, uncertainty
Fleeing to Canada
Asylum seekers unfazed by delays, uncertainty
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Auto & Truck Manufacturers
August 7, 2017 / 9:58 AM / 5 days ago

BRIEF-Renault signs a new joint venture in Iran

1 Min Read

Aug 7 (Reuters) - Renault:

* RENAULT SA - GROUPE RENAULT SIGNS A NEW JOINT VENTURE IN IRAN

* GROUPE RENAULT, IDRO AND PARTO NEGIN NASEH CO ANNOUNCE THE CREATION OF A NEW JOINT VENTURE COMPANY IN IRAN

* RENAULT WILL BE THE MAJORITY SHAREHOLDER OF JV

* SAYS SIGNING OF THIS NEW JOINT VENTURE REINFORCES STRATEGIC CHOICES WE HAVE MADE IN IRAN AND WILL OPEN NEW PERSPECTIVES IN A 2 MILLION VEHICLE MARKET PROJECTED IN 2020

* PROPOSED JOINT VENTURE COMPANY WILL INCLUDE A PLANT WITH AN INITIAL PRODUCTION CAPACITY OF 150,000 VEHICLES A YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.