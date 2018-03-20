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March 20, 2018 / 10:44 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Renesola And Green Energy City To Develop Solar Projects In Southern France

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Renesola Ltd:

* RENESOLA AND GREEN ENERGY CITY TO DEVELOP SOLAR PROJECTS IN SOUTHERN FRANCE

* FORMED STRATEGIC PARTNERSHIP WITH GREEN CITY ENERGY, UNIT OF GREEN CITY E.V., A MUNICH, GERMANY-BASED PROJECT DEVELOPER AND FINANCIER

* RENESOLA SAYS UNDER TERMS OF PARTNERSHIP AGREEMENT, CO & GREEN CITY ENERGY AG HAVE FORMED JOINT HOLDING COMPANY

* PARTNERSHIP TO JOINTLY DEVELOP 4 SOLAR PARKS IN SOUTH OF FRANCE WITH INSTALLED CAPACITY OF 69 MW

* UNDER TERMS CO OWNS 95 PERCENT OF JOINT HOLDING COMPANY DURING DEVELOPMENT PERIOD ESTIMATED TO BE ABOUT TWO YEARS

* FOLLOWING PROJECT DEVELOPMENT PHASE, GREEN CITY ENERGY AG WILL TAKE CONTROL OF SOLAR PLANTS ENTIRELY Source text for Eikon: Further company coverage:

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