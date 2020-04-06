BRIEF-ReNeuron Says Priority Internal Research Projects Are Continuing To Progress To Current Timelines

April 6 (Reuters) - ReNeuron Group PLC:
* RENEURON GROUP PLC - PRIORITY INTERNAL RESEARCH PROJECTS ARE CONTINUING TO PROGRESS TO CURRENT TIMELINES
* RENEURON GROUP PLC - CONSUMABLES AND REAGENTS ARE STILL WIDELY AVAILABLE
* RENEURON GROUP - OWN CONSUMABLE INVENTORIES ARE SUCH THAT CURRENT INTERNAL RESEARCH ACTIVITIES CAN CONTINUE WITHOUT BEING SIGNIFICANTLY IMPACTED
* RENEURON GROUP PLC - INITIATED A RESEARCH PROGRAM FOCUSED ON POTENTIAL UTILITY OF ITS PROPRIETARY EXOSOMES AS A DELIVERY VEHICLE FOR VIRAL VACCINES
* RENEURON GROUP PLC - 2 CLINICAL TRIALS IN U.S. WITH ITS CANDIDATES FOR STROKE DISABILITY AND RETINITIS PIGMENTOSA WILL BE SUBJECT TO SOME DELAYS Source text for Eikon: Further company coverage: