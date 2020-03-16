Healthcare
March 16, 2020 / 5:01 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Reno De Medici To Propose Dividend Of EUR 0.008 Per Share

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Reno De Medici SpA:

* TO PROPOSE DIVIDEND OF EURCENTS 0.8 PER SHARE

* RENO DE MEDICI CEO SAYS IN HIGHLY CHALLENGING MARKET ENVIRONMENT DUE IN PART TO UNCERTAIN DEVELOPMENT OF COVID-19 CRISIS, PRODUCTION CAPACITY UTILIZATION RATE OF ALL GROUP’S PLANTS REMAINS AT MAXIMUM LEVELS

* REGARDING CODIV-19, GROUP IS TAKING ALL NECESSARY PRECAUTIONS TO MITIGATE IMPACT ON EMPLOYEES, PRODUCTION FACILITIES AND CUSTOMERS, ADOPTING FURTHER AND MORE SPECIFIC HYGIENE AND HEALTH-RELATED DISPOSITIONS

* GROUP’S SHORT-TERM OUTLOOK REMAINS POSITIVE IN CORE BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below