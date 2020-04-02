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April 2, 2020 / 5:14 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Requests for debt moratoriums will challenge Italian banks - DBRS Morningstar

1 Min Read

April 2 (Reuters) - DBRS MORNINGSTAR SAYS:

* CONFIRMED RATINGS FOR INTESA SANPAOLO, UBI AND CREDITO VALTELLINESE WITH STABLE TRENDS

* CONFIRMED RATINGS OF MONTE DEI PASCHI, BANCO BPM, BANCA POPOLARE DI SONDRIO AND REVISED TRENDS TO NEGATIVE FROM STABLE

* ITALIAN BANKS ARE BETTER POSITIONED NOW THAN THEY WERE GOING INTO THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS

* MARKET DISRUPTION FROM CORONAVIRUS POSES SIGNIFICANT OPERATIONAL CHALLENGES, PUTTING PRESSURE ON BANKS’ REVENUES, PROFITS IN 2020

* REQUESTS FOR DEBT MORATORIUMS WILL RISE, POSING ADDITIONAL CHALLENGES FOR BANKS, WITH FULL IMPACT LIKELY TO EMERGE IN COMING QUARTERS

* RISKS MORE PRONOUNCED FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BANKS (Reporting by Rome newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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