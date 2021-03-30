BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Eases Some Dividend Restrictions & Expects Banks To Be Prudent

March 31 (Reuters) - Reserve Bank of New Zealand:
* RETAINS SOME DIVIDEND RESTRICTIONS AND EXPECTS BANKS TO BE PRUDENT
* CHANGES WILL ALLOW BANKS TO PAY UP TO A MAXIMUM OF 50% OF THEIR EARNINGS AS DIVIDENDS TO THEIR SHAREHOLDERS
* 50% DIVIDEND RESTRICTION WILL REMAIN IN PLACE UNTIL 1 JULY 2022
* NEW ZEALAND ECONOMY HAS REBOUNDED TO A STRONGER POSITION THAN ANTICIPATED AT THE OUTSET OF THE COVID-19 PANDEMIC
* AS SUCH, THE COMPLETE RESTRICTION ON DIVIDENDS IS NO LONGER NEEDED
* GIVEN UNCERTAINTIES AHEAD, IT IS APPROPRIATE TO RETAIN SOME RESTRICTIONS ON THE DIVIDENDS THAT BANKS CAN PAY
* INTENDS TO NORMALISE THE DIVIDEND SETTINGS BY REMOVING THE RESTRICTIONS ENTIRELY AFTER 1 JULY 2022
* WRITING TO THE COUNTRY’S REGISTERED TRADING BANKS TO ADVISE THEM OF DECISION
* AS ECONOMIC CONDITIONS IMPROVE, BUILDING STRONG CAPITAL BUFFERS NEEDS TO BE PRIORITISED
* BANKS’ DECISIONS ON DIVIDENDS SHOULD TAKE INTO ACCOUNT REQUIREMENT TO MEET HIGHER CAPITAL REQUIREMENTS FROM RESERVE BANK’S CAPITAL REVIEW Source text bit.ly/3uljmlZ Further company coverage:
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