Healthcare
March 30, 2020 / 1:45 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Says Working Closely With Govt, Industry To Ensure Financial Stability

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Reserve Bank Of New Zealand:

* RESERVE BANK OF NEW ZEALAND SAYS WORKING CLOSELY WITH GOVERNMENT AND INDUSTRY TO ENSURE FINANCIAL STABILITY

* RESERVE BANK OF NEW ZEALAND SAYS HAVE OTHER TOOLS AT READY TO KEEP COST OF BORROWING LOW FOR AS LONG AS NEEDED

* RBNZ SAYS THERE ARE MORE PLANS TO ENSURE BANKS ARE ABLE TO IMPLEMENT GOVERNMENT’S ANNOUNCED $6.25 BILLION BUSINESS FINANCE GUARANTEE SCHEME

* RBNZ SAYS ATTUNED TO POTENTIAL STRESSES WITH INDIVIDUAL FINANCIAL FIRMS; NOT LOSING SIGHT OF STABILITY OF SYSTEM AS A WHOLE Source: bit.ly/39pmYIx

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below