Healthcare
June 30, 2020 / 10:25 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Resilient REIT Says Reached Agreement For Rentals On Lockdown Period With Over 90% Of Tenants In S.Africa

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June 30 (Reuters) - Resilient Reit Ltd:

* RESILIENT REIT LTD - AGREEMENT FOR RENTALS OVER LOCKDOWN PERIOD HAS BEEN REACHED WITH OVER 90% OF TENANTS IN S.AFRICA

* RESILIENT REIT LTD - TO DATE, RESILIENT’S PRO RATA SHARE OF TENANT RELIEF SINCE 27 MARCH 2020 AMOUNTS TO C. R160 MILLION IN SOUTH AFRICA

* RESILIENT REIT LTD - AGREEMENT FOR RENTALS OVER LOCKDOWN PERIOD HAS BEEN REACHED WITH OVER 90% OF TENANTS IN SOUTH AFRICA

* RESILIENT REIT- EDCON’S BUSINESS RESCUE PRACTITIONERS ADVISED EXPECTATION TO GET BINDING OFFERS FOR INDIVIDUAL COMPONENTS OF BUSINESS BY END OF JUNE Source text for Eikon: Further company coverage:

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