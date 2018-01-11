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January 11, 2018 / 8:42 AM / in an hour

BRIEF-Resilient Reit Sees 13 Pct Higher Dividend For FY Ended June 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Resilient Reit Ltd:

* RESILIENT REIT LTD - ANTICIPATES THAT DIVIDEND PER SHARE FOR INTERIM PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2017 WILL BE BETWEEN 305.35 CENTS AND 306.70 CENTS

* RESILIENT REIT LTD - TRADING IN CURRENT FINANCIAL YEAR HAS BEEN CONSISTENT WITH PROSPECTS PREVIOUSLY COMMUNICATED

* RESILIENT REIT - CONFIRMS THAT DIVIDEND FOR FINANCIAL YEAR ENDING 30 JUNE 2018 IS ANTICIPATED TO INCREASE BY APPROXIMATELY 13%, AS PREVIOUSLY GUIDED Source text for Eikon: Further company coverage:

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