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May 15, 2018 / 10:40 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Resolute Energy Announces Intention To Declassify Board

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Resolute Energy Corp:

* RESOLUTE ENERGY CORPORATION APPOINTS THREE NEW DIRECTORS AND ANNOUNCES INTENTION TO DECLASSIFY ITS BOARD

* RESOLUTE ENERGY CORP - ANNOUNCES SETTLEMENT AGREEMENT WITH MONARCH ALTERNATIVE CAPITAL LP

* RESOLUTE ENERGY - UNDER TERMS OF SETTLEMENT AGREEMENT, MONARCH WILL WITHDRAW ITS NOMINATIONS FOR DIRECTORS AT 2018 ANNUAL MEETING

* RESOLUTE ENERGY - PER SETTLEMENT AGREEMENT MONARCH TO ALSO VOTE ITS SHARES IN FAVOR OF ALL OF BOARD’S NOMINEES AT ANNUAL MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

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