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March 12, 2018 / 9:51 PM / in 18 hours

BRIEF-Resolute Energy Corporation Announces Q4 Loss Per Share $0.18

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Resolute Energy Corp:

* ORATION ANNOUNCES RESULTS FOR THE QUARTER AND FULL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

* QUARTERLY REVENUE $89.3 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.65 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QUARTERLY ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.42

* Q4 PRODUCTION INCREASED 41 PERCENT YEAR-OVER-YEAR TO 27,595 BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.66, REVENUE VIEW $87.7 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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