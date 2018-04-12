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Consumer Goods and Retail
April 12, 2018 / 5:09 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Restamax Purchases All Shares In RR Holding

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - RESTAMAX OYJ:

* REG-RESTAMAX PLC: RESTAMAX AND ROYAL RAVINTOLAT TO BE COMBINED - FORMING ONE OF THE LARGEST NORDIC RESTAURANT GROUPS

* PURCHASES ALL SHARES IN RR HOLDING OY

* SHAREHOLDERS AND KEY PERSONNEL OF ROYAL RAVINTOLAT WILL MAKE AN INVESTMENT IN RESTAMAX

* ENTERPRISE VALUE OF ROYAL RAVINTOLAT IN TRANSACTION IS MEUR 90.

* TRANSACTION IS EXPECTED TO INCREASE RESTAMAX’S NET DEBT BY APPROXIMATELY MEUR 70

* INTERA WOULD BECOME FOURTH-LARGEST SHAREHOLDER OF RESTAMAX WITH A SHAREHOLDING OF APPROXIMATELY 10 PERCENT

* AIM IS TO CARRY OUT INTEGRATION IN LATE 2018 AND EARLY 2019

* WILL CONVENE AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO DECIDE ON ISSUE OF NEW SHARES

* CEO JUHA HELMINEN WILL TAKE CHARGE OF COMPANY’S INTERNATIONAL OPERATIONS AS CEO OF RESTAMAX INTERNATIONAL

* “WE AIM TO GROW AGGRESSIVELY OUTSIDE FINLAND IN NEXT 3 TO 5 YEARS.” Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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