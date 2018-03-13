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March 13, 2018 / 8:07 AM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Restamax To Evaluate Listing Of Its Subsidiary On Nasdaq Helsinki Stock Exchange

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - RESTAMAX OYJ:

* REG-RESTAMAX PLC: RESTAMAX TO EVALUATE THE LISTING OF ITS SUBSIDIARY SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT OY ON THE NASDAQ HELSINKI STOCK EXCHANGE

* EVALUATION PROCESS WILL BE CARRIED OUT DURING SPRING 2018.

* ‍RESTAMAX’S GOAL IS TO REACH A TURNOVER OF APPROXIMATELY MEUR 400 BY END OF 2020 AFTER INTERNAL ELIMINATIONS​

* GOAL OF RESTAURANT SEGMENT IS TO REACH A TURNOVER OF APPROXIMATELY MEUR 200

* GOAL OF LABOUR HIRE SEGMENT IS TO REACH A TURNOVER OF APPROXIMATELY MEUR 220 BY END OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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