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April 21, 2020 / 1:43 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Restaurant Brands New Zealand Posts QTRLY Total Sales $200.1 Million, Up 5.3%

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April 21 (Reuters) - Restaurant Brands New Zealand Ltd :

* RESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND- QTRLY TOTAL SALES $200.1 MILLION, UP 5.3%

* RESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND- QTRLY NEW ZEALAND SALES $98 MILLION, DOWN 1.5%

* RESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND-FIRST QUARTER WAS ONLY PERIPHERALLY AFFECTED BY COVID-19 CRISIS

* RESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND-SECOND QUARTER IS SEEING A SIGNIFICANT IMPACT DUE TO CORONAVIRUS

* RESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND- EXPECTED THAT MOST NZ STORES WILL RE-OPEN FOR DRIVE-THRU & DELIVERY SERVICE FROM 28 APRIL Source text for Eikon: Further company coverage:

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