BRIEF-Retail Estates FY Operating Result Lowers To EUR 86.7 Mln

June 12 (Reuters) - RETAIL ESTATES NV:
* FY NET RENTAL INCOME INCREASES BY 13.30% TO EUR 107.61 MILLION
* 2019-2020 PROPOSED DIVIDEND IS EUR 4.40 (3.53% INCREASE COMPARED TO PAST FY)
* FY EPRA RESULT (EXCLUSIVE OF PORTFOLIO RESULT) INCREASES BY 13.63% TO EUR 69.20 MILLION
* FY OPERATING RESULT EUR 86.7 MILLION VERSUS EUR 87.8 MILLION YEAR AGO
* ON COVID-19: STARTED NEGOTIATIONS WITH ALMOST ALL AFFECTED TENANTS TO REACH AGREEMENT ON UNPAID APRIL AND MAY RENTS
* EXCUSES TENANTS FROM PAYMENT OF A MONTH’S RENT ON AVERAGE (AGREEMENTS CURRENTLY REPRESENT TOTAL OF EUR 5.48 MILLION)
* DIFFICULT TO PREDICT EVOLUTION OF RETAIL TRADE, PERFORMANCE OF CUSTOMERS AND OUR OWN PROFITABILITY Source text : bit.ly/2UEOq0p Further company coverage: (Gdansk Newsroom)