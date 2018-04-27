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April 27, 2018 / 9:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Retail Properties Of America Amended And Restated Existing Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Retail Properties of America Inc :

* RETAIL PROPERTIES OF AMERICA - ON APRIL 23 AMENDED AND RESTATED EXISTING CREDIT AGREEMENT TO PROVIDE FOR UNSECURED CREDIT FACILITY OF $1.10 BILLION

* RETAIL PROPERTIES OF AMERICA SAYS FACILITY REPLACES CO’S PREVIOUS $1.20 BILLION UNSECURED CREDIT FACILITY - SEC FILING

* RETAIL PROPERTIES OF AMERICA - HAS ABILITY TO INCREASE AVAILABLE BORROWINGS UNDER FACILITY BY UP TO $500 MILLION FOR POTENTIAL FACILITY SIZE OF $1.60 BILLION

* RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC - UNSECURED REVOLVING LINE OF CREDIT MATURES ON APRIL 22, 2022 Source text for Eikon: (bit.ly/2Kh8a3g) Further company coverage:

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