Healthcare
February 20, 2020 / 7:19 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Revenio Group Q4 Operating Profit Increases To EUR 5.2 Million

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Revenio Group Oyj:

* REVENIO GROUP CORPORATION: FINANCIAL STATEMENT BULLETIN, JANUARY 1 - DECEMBER 31, 2019

* Q4 NET SALES EUR 14.9 MILLION VERSUS EUR 8.7 MILLION YEAR AGO

* Q4 OPERATING PROFIT EUR 5.2 MILLION VERSUS EUR 3.0 MILLION YEAR AGO

* WILL PROPOSE TO ANNUAL GENERAL MEETING OF MARCH 19, 2020 THAT A PER-SHARE DIVIDEND OF EUR 0.30 (0.28) WILL BE PAID

* SEES 2020 REPORTED NET SALES TO GROW VERY STRONGLY AND PROFITABILITY IS TO REMAIN AT A GOOD LEVEL WITHOUT NON-RECURRING ITEMS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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