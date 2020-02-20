BRIEF-Revenio Group Q4 Operating Profit Increases To EUR 5.2 Million

Feb 20 (Reuters) - Revenio Group Oyj:
* REVENIO GROUP CORPORATION: FINANCIAL STATEMENT BULLETIN, JANUARY 1 - DECEMBER 31, 2019
* Q4 NET SALES EUR 14.9 MILLION VERSUS EUR 8.7 MILLION YEAR AGO
* Q4 OPERATING PROFIT EUR 5.2 MILLION VERSUS EUR 3.0 MILLION YEAR AGO
* WILL PROPOSE TO ANNUAL GENERAL MEETING OF MARCH 19, 2020 THAT A PER-SHARE DIVIDEND OF EUR 0.30 (0.28) WILL BE PAID
* SEES 2020 REPORTED NET SALES TO GROW VERY STRONGLY AND PROFITABILITY IS TO REMAIN AT A GOOD LEVEL WITHOUT NON-RECURRING ITEMS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)