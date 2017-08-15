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BRIEF-Revolution Bars says Deltic proposal not in firm's best interest
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August 15, 2017 / 8:44 AM / an hour ago

BRIEF-Revolution Bars says Deltic proposal not in firm's best interest

1 Min Read

Aug 15 (Reuters) - REVOLUTION BARS GROUP PLC:

* Response to Announcement by Deltic Group Plc

* ‍RECEIVED A POSSIBLE PROPOSAL FROM DELTIC AND THEREAFTER MET WITH DELTIC​

* BOARD HAD CONCERNS OVER BOTH VALUE AND DELIVERABILITY OF COMBINATION AND DID NOT SEE ANY MERIT IN PROGRESSING THEIR PROPOSAL

* BOARD BELIEVES THAT A COMBINATION OF REVOLUTION AND DELTIC IS NOT IN BEST INTEREST OF SHAREHOLDERS AT THIS TIME

* ‍CONTINUES TO ENGAGE WITH STONEGATE PUB COMPANY LIMITED IN CONNECTION WITH POSSIBLE OFFER, AS ANNOUNCED ON JULY 31 Further company coverage:

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