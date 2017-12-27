FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 27, 2017 / 9:29 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Revolution Lighting Technologies Sees FY 2017 Revenue About $152 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Revolution Lighting Technologies Inc :

* REVOLUTION LIGHTING TECHNOLOGIES PROVIDES PRELIMINARY FOURTH QUARTER UPDATE AND REVISES FULL YEAR GUIDANCE

* SEES FY 2017 REVENUE ABOUT $152 MILLION

* SEES FY 2018 REVENUE $165 MILLION TO $175 MILLION

* REVOLUTION LIGHTING - WILL RECOGNIZE NON-CASH GOODWILL AND INTANGIBLE ASSET IMPAIRMENT/RESTRUCTURING CHARGE TO BE TAKEN IN 2017

* REVOLUTION LIGHTING TECHNOLOGIES - WILL RECORD NONCASH CHARGE OF ABOUT $65 MILLION -$ 70 MILLION IN Q4

* - ‍EXPECT TO REPORT ADJUSTED EBITDA OF BREAK EVEN AND POSITIVE CASH FLOW OF $4 MILLION TO $5 MILLION IN Q4​

* REVOLUTION LIGHTING - WILL RECORD CHARGE DUE TO RESTRUCTURING OF OPERATIONS, REDUCING & CONSOLIDATING WAREHOUSE SPACE

* REVOLUTION LIGHTING - WILL ALSO RECORD CHARGE DUE TO REDUCTION OF INVENTORY BY ELIMINATING CERTAIN PRODUCT LINES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.