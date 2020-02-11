Healthcare
February 11, 2020 / 12:12 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Revolution Medicines Sees IPO Of Up To 14.0 Mln Shares

1 Min Read

Feb 11 (Reuters) - Revolution Medicines Inc:

* REVOLUTION MEDICINES INC SAYS NOW SEES IPO OF UP TO 14.0 MILLION SHARES OF COMMON STOCK PRICED BETWEEN $16 AND $17 PER SHARE - SEC FILING

* REVOLUTION MEDICINES INC SAYS IT HAD PREVIOUSLY EXPECTED IPO OF UP TO 10.0 MILLION SHARES PRICED BETWEEN $14 AND $16 PER SHARE

* REVOLUTION MEDICINES INC SAYS TO USE ABOUT $150 MILLION-$175 MILLION OF IPO PROCEEDS TO FUND DEVELOPMENT OF MULTIPLE RAS PROGRAMS

* REVOLUTION MEDICINES INC SAYS TO USE ABOUT $25 MILLION-$30 MILLION OF IPO PROCEEDS TO FUND DEVELOPMENT OF 4EBP1/MTORC1 PROGRAM Source: (bit.ly/2SffF0S) Further company coverage:

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