Healthcare
March 24, 2020 / 12:28 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ReWalk Expect's COVID-19 Situation To Delay Direct Sales Activities, Training And Service Contacts Which Will Hit Sales In Late Q1, Coming Qtrs

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Rewalk Robotics Ltd:

* REWALK - EXPECT COVID-19 SITUATION TO DELAY DIRECT SALES ACTIVITIES, TRAINING AND SERVICE CONTACTS WHICH WILL HIT SALES IN LATE Q1, COMING QTRS

* REWALK ROBOTICS LTD - CURRENT SUPPLY CHAIN HAS ADEQUATE INVENTORY IN FORM OF FINISHED GOODS AND RAW MATERIALS TO MEET EXPECTED NEEDS FOR 2020.

* REWALK ROBOTICS LTD - MANAGING EXPENSES CAREFULLY TO MAINTAIN RUNWAY INTO EARLY 2021.

* REWALK ROBOTICS LTD - HAS SUFFICIENT CASH RESERVES FOR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below