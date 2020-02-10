Healthcare
February 10, 2020 / 11:06 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Rexahn Pharmaceuticals Says On Feb 8, Co Entered Into Exclusive License Agreement With Zhejiang Haichang Biotechnology

1 Min Read

Feb 10 (Reuters) - Rexahn Pharmaceuticals Inc:

* REXAHN PHARMACEUTICALS - ON FEB 8, CO ENTERED INTO EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT WITH ZHEJIANG HAICHANG BIOTECHNOLOGY

* REXAHN - HAICHANG WILL PAY CO DEVELOPMENT MILESTONE PAYMENTS OF UP TO $63 MILLION WITH RESPECT TO RX-0201 & RX-0301, UP TO $33 MILLION WITH RESPECT TO RX-0047

* REXAHN -CO GRANTED HAICHANG EXCLUSIVE SUBLICENSABLE WORLDWIDE LICENSE TO RESEARCH, DEVELOP, COMMERCIALIZE PRODUCTS COMPRISING RX-0201,RX-0301, RX-0047 Source text: (bit.ly/2vo1A88) Further company coverage:

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