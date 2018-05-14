BRIEF-Rexnord Corp Q4 Adj Earnings Per Share $0.42

May 14 (Reuters) - Rexnord Corp:
* REXNORD REPORTS Q4 FY18 FINANCIAL RESULTS AND INITIATES FY19 OPERATING OUTLOOK; PLANS TO DIVEST VAG
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.39 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* “INITIAL OUTLOOK FOR FISCAL 2019 IS BASED ON OUR ASSUMPTION OF MID-SINGLE-DIGIT CORE GROWTH FOR THE FULL YEAR”
* EXPECT FISCAL 2019 GAAP NET INCOME TO BE IN A RANGE OF $129 MILLION TO $143 MILLION
* EXPECT FISCAL 2019 ADJUSTED EBITDA TO BE IN A RANGE OF $420 MILLION TO $440 MILLION
* ESTIMATE SCOFR WILL DELIVER APPROXIMATELY $15 MILLION OF ANNUALIZED STRUCTURAL COST REDUCTION ONCE COMPLETED IN FISCAL 2020
* ANTICIPATE DIVESTING NON-STRATEGIC VAG OPERATIONS THAT SERVE GLOBAL WATER AND WASTEWATER INFRASTRUCTURE END MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: