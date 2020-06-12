Healthcare
June 12, 2020 / 1:31 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Rhoen Klinikum In Advanced Negotiations To End Contract With Mr. Holzinger

1 Min Read

June 12 (Reuters) - RHOEN KLINIKUM AG:

* ADVANCED NEGOTIATIONS ON TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT OF THE CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD

* NEGOTIATIONS REGARDING A TERMINATION OF SERVICE CONTRACT OF MR. HOLZINGER BY END OF SEPTEMBER 2020

* IT IS UNCERTAIN WHETHER AN AGREEMENT WILL BE REACHED AND WHETHER CONSENT OF SUPERVISORY BOARD WILL BE GRANTED

* MR. HOLZINGER HAS A SPECIAL RIGHT OF TERMINATION IN EVENT OF A CHANGE OF CONTROL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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